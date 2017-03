Inwoner Sint-Pieters-Leeuw daagt schepencollege voor rechtbank

Een inwoner uit Sint-Pieters-Leeuw daagt de burgemeester en 2 schepenen voor de rechtbank. Volgens de advocate van de man is het schepencollege onrechtstreeks verantwoordelijk voor een ongeval dat dateert van eind 2015 aan de Bergensesteenweg.

Op 8 november 2015 werd aan de Bergensesteenweg in het gehucht Brukom een voetganger aangereden door een auto. De bestuurder moest zich maandag voor de feiten verantwoorden in de politierechtbank.

Maar volgens zijn advocate was het ongeval het gevolg van de slechte straatverlichting. De verlichtingspaal aan de oversteekplaats functioneerde immers niet en elders in de buurt werd de verlichting gehinderd door de bomen. En dat is volgens haar de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeentewet zegt immers duidelijk dat een bestuur ervoor moet zorgen dat de wegen op het grondgebied veilig zijn. De advocate liet daarom burgemeester Deconinck (N-VA), schepen van Mobiliteit Jan Desmeth en schepen van Openbare Werken Bart Keymolen (CD&V) dagvaarden.

Het schepencollege reageert verbaasd omdat de Bergensesteenweg een gewestweg is. Bovendien is er volgens het schepencollege geen oorzakelijk verband tussen het ongeval en de verlichting.