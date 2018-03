Inwoners van Gooik zijn het meest trots op hun gemeente. Dat blijkt uit cijfers die te lezen staan in de gemeentemonitor, de grote bevraging van de Vlaamse overheid over wat inwoners vinden van het leven in hun gemeente of stad.

De gemeentemonitor bevat een schat aan objectieve gegevens en het biedt een mooi beeld van hoe de inwoners hun gemeente of stad zien. Op de vraag hoe fier die inwoners over hun gemeente zijn, antwoordde maar liefst 82 % van alle Gooikenaren volmondig ja! Dat is meteen de hoogste score van Halle-Vilvoorde. Na Gooik zijn de inwoners van Herne en Hoeilaart het meest fier (79 %), gevolgd door de inwoners van Steenokkerzeel, Zemst en Affligem met 72 %.

Daartegenover staat dat de inwoners van Vilvoorde het minst fier zijn over hun stad. Vilvoorde haalt een score van maar 34 %, alleen Zelzate doet op Vlaams niveau nog slechter. Verderop zegt in Kapelle-op-en-Bos 49 % van de bevraagden fier te zijn over de gemeente, in Asse is dat precies de helft: 50 %.

Meer info op: www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be