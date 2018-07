Jonathan Sacoor loopt nieuw Belgisch record

Jonathan Sacoor uit Beersel heeft in Tampere een nieuw Belgisch record op de 400 meter bij de junioren gelopen. Voor het eerst in zijn carrière dook hij onder de 46 " met een tijd van 45"72. Daarmee doet Sacoor beter dan het Belgisch record van Alfons Brijdenbach, dat op 45"86 stond.

Sacoor trad in Tampere in de eerste van 3 halve finales aan. Sacoor was meteen perfect op koers en hij klokte af in een tijd van 45"72, beter dus dan het vorige Belgische record van Brijdenbach (45"86). Dat vorige record stond al sinds 1973 op de tabellen.

Vanavond loopt Sacoor de finale.