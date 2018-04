Kampement van daklozen in Tollembeek brandt uit

Ronny Vandercammen (57) en Danny Van Geyte (51) hebben de winter overleefd maar zondagavond ging hun heel kampement langs de Mark in Tollembeek in vlammen op. Een van hen ligt in het ziekenhuis.

Het duo verblijft al van in augustus 2017 op een weide langs de Mark in de Galmaardse deelgemeente Tollembeek. Met zeilen maakten ze een tent. Hun kampeerplaats breidde alsmaar uit. Naar verluidt ontstond er in de loop van de avond een slaande ruzie tussen de twee kompanen. Later, rond half tien, stond plots hun tentenkamp in lichterlaaie. Terwijl de brandweer aan het blussen was laaide het vuur hoog op en waren er knallen te horen. Die zouden van gasflessen maar ook van munitie van vuurwapens afkomstig zijn. Volgens het parket gaat het om brandstichting.

Een van de kompanen werd verzorgd in het ziekenhuis terwijl de andere door de politie werd verhoord. Het is niet duidelijk of de verwondingen komen door de vechtpartij of door de brand. Het is nog onduidelijk waar de twee de volgende dagen zullen verblijven. Het OCMW had hen in het verleden woongelegenheid aangeboden die de mannen weigerden omdat ze een grotere woning wensen om hun materiaal onder te brengen.