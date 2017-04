Kerk van Kester wordt ontmoetingscentrum

In de Gooikse deelgemeente Kester hebben ze een wel heel merkwaardig plan om de dorpskern nieuw leven in te blazen. De lokalen van de Chiro worden verbouwd tot klaslokalen voor de Dorpsschool maar vooral de plannen met de Sint-Martinuskerk zijn opvallend. Die willen ze omvormen tot een polyvalente zaal.

Voor alle duidelijkheid: in de kerk in Kester zullen in de toekomst nog altijd eucharistievieringen kunnen plaatsvinden. Maar naast de erediensten krijgt het gebouw tal van nieuwe bestemmingen. Ook het uitzicht binnenin zal niet zoveel veranderen. “De bedoeling is dat we links onder de glasramen een doorsteek maken naar verschillende vergaderruimten. Rechts gaan we een doorsteek naar wat dan een cafetaria, een keuken en een zuiders terras zou kunnen worden”, verduidelijkt burgemeester Michel Doomst (CD&V). ”Maar kleinere religieuze momenten zullen natuurlijk in het kapelgedeelte nog steeds kunnen georganiseerd worden”, aldus Doomst.

Na de metamorfose moet dit de kern worden van het verenigingsleven in Kester. Voorts verhuist de chiro verhuist naar de oude pastorij vlak naast de kerk. Daardoor kan ook de dorpsschool in Kester gecentraliseerd worden. Die zal in de toekomst het huidige chirolokaal en de parochiezaal inpalmen waardoor dit gebouw van de dorpsschool verdwijnt. Het kostenplaatje van de nieuwe bestemming van de kerk bedraagt 1,7 miljoen euro. Maar de start van die werken ligt in handen van de school. Pas als zij de nodige subsidies hebben gekregen voor de centralisatie van beide scholen, kunnen ook de andere projecten opgestart worden. Dat zou ten vroegste tegen 2019 zijn.