Echt een verrassing kan je de uitschakeling niet noemen. Kimeli beschouwt de 1500 meter als training voor de 5000 meter, het loopnummer waar de Leeuwenaar zijn kansen ruikt.

Het wedstrijdverloop van Kimeli was wel opvallend. Hij begon helemaal achteraan, maar liep na één ronde helemaal naar voor en voerde een tijdlang de kopgroep aan. Even leek Kimeli zich zelf te gaan plaatsen, maar in de laatste ronde was het verval groot. Hij eindigde uiteindelijk op een 7de plaats.