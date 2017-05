Komst Trump grote impact op verkeer

Hinder in Brussel

Zo is er vandaag een veiligheidsperimeter rond het Koninklijk paleis, de Amerikaanse ambassade en the Hotel waar Trump zal overnachten. Alle verkeer is daar verboden vanaf 12u. Om die reden wordt ook een deel van de kleine Brusselse Ring afgesloten. Donderdag komen er ook veiligheidszones rond de NAVO en de Europese instellingen. Die veiligheidszone geldt niet enkel voor het doorgaand verkeer. Ook motorfietsen en fietsen mogen er niet stilstaan of parkeren. Handelaars in de buurt kunnen ook geen leveranciers ontvangen en buurtbewoners mogen geen huisvuil buitenzetten.

Met de wagen naar de hoofdstad komen, wordt dus zeer moeilijk. Het openbaar vervoer is het beste alternatief. Alle treinen en metro’s zullen normaal rijden. Hou er wel rekening mee dat bij enkele metrostations bepaalde in- en uitgangen tijdelijk afgesloten kunnen worden. Maar de stations blijven wel toegankelijk. Enkel het metrostation Schuman wordt donderdag volledig afgesloten. Bepaalde buslijnen van de MIVB zullen ook tijdelijk omgeleid worden. Alle informatie vind je op www.mivb.be

Hinder op Zaventem

Tijdens de landing van Trump vanmiddag op Zaventem zal alle vliegverkeer boven ons land even worden stilgelegd. Dit zal ongetwijfeld kleine vertragingen met zich meebrengen. Brussels Airport raadt iedereen om tijdig naar de luchthaven af te zakken en het openbaar vervoer te gebruiken. Want tijdens zijn aankomst zullen ook alle toegangswegen even worden afgesloten.

Indrukwekkende politieaanwezigheid

Om de veiligheid op de NAVO-top te garanderen worden naar schatting zo’n 4.500 politieagenten ingezet. De helft van hen is actief bij de federale politie, de andere helft komt van de lokale politiezones. Ook leerlingen van de politieschool PIVO in Asse zullen ingezet worden.