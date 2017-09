Krijgt Citypass navolging in de Rand?

Vanaf eind dit jaar kunnen de pendelaars in Gent en Antwerpen gebruik maken van een Citypass. Dat is een overkoepelend abonnement (60 euro) waarmee inwoners uit beide agglomeraties onbeperkt kunnen gebruik maken van trein, tram en bus. Dat meldt de krant De Morgen. In Brussel is dit al een tijdje mogelijk met gelijkaardige JUMP-abonnement. Intussen wordt ook onderzocht of dit abonnement niet kan uitgebreid worden naar de Rand.

Met de Citypass willen de NMBS en De Lijn meer inwoners naar het openbaar vervoer lokken. Zo’n gelijkaardig abonnement bestaat al in Luik, Charleroi en Brussel. Maar in Vlaanderen bleven de plannen lange tijd in de koelkast uit vrees voor inkomstenverlies. Maar in Gent en Antwerpen zijn de NMBS en De Lijn er nu toch uitgeraakt.

Ook Citypass in de Rand?

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) onderzoekt of ook inwoners in de Rand in de toekomst gebruik kunnen maken van JUMP. Dat is het geïntegreerd ticket en tarief waarmee je in het volledige Brusselse gewest gebruik kan maken van de netten van De Lijn, MIVB, TEC en de NMBS. Een studiebureau onderzoekt momenteel de gevolgen van de uitbreiding van het abonnement naar de Rand. Het spreekt voor zich dat de oefening in de Rand iets moeilijker is dan in Gent en Antwerpen omdat er meer vervoersmaatschappijen bij de operatie betrokken zijn.

Maar ook de NMBS, MIVB, TEC en De Lijn zijn de verschillende scenario’s inzake prijszetting aan het doorrekenen. Ook het effect daarvan op de reizigersaantallen en de financiële resultaten trachten ze in kaart te brengen. Dat bevestigde minister Weyts onlangs in het Vlaams parlement toen de kwestie ter sprake kwam na een interpellatie van volksvertegenwoordiger Karin Brouwers (CD&V).