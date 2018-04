Kruikenburg Ternat staat voor match van de waarheid

Kruikenburg trainde gisteren op het scherp van de snee om klaar te zijn voor de match van de waarheid. Op de slotspeeldag morgen is het er op of er onder. De honger om te winnen is groot want Kruikenburg is bij winst zeker van de tweede plaats én van de eindronde van volgende week. Die heeft plaats in het Eurovolley Center in Vilvoorde.

Promoveren was sowieso het doel voor dit seizoen. Maar winnen tegen de beste teams lijkt een moeilijke klus dit seizoen voor Ternat. In Roeselare verloor Kruikenburg met 3-1. Ternat weet waar het schoentje knelt. "Ze zijn groot, hebben veel gestalte, dus daar gaan we wel moeten vor opletten", zegt coach Beny Verspecht.

Wat wel vaststaat is dat Ternat, als het er in slaagt om morgen al de titel in de wacht te slepen, een lange feestnacht tegemoet gaat...