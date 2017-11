Kwart meer zelfstandigen in Vlaams-Brabant

Tussen 2006 en 2016 steeg het aantal zelfstandigen in Vlaanderen met 18,6 procent. De stijging tekent zich het sterkst af in Vlaams-Brabant en Antwerpen, met respectievelijk 25 en 22,7 procent. Dat blijkt uit een analyse van het NSZ op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. “Brussel en Antwerpen blijven sterke economische polen die heel wat ondernemingen aantrekken, vandaar de stevige vooruitgang in Vlaams-Brabant en Antwerpen”, weet Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “Ook de centrale ligging van beide provincies speelt een grote rol. Heel wat starters hebben immers de neiging om zich centraal te vestigen zodat ze klanten hebben in heel Vlaanderen en België. Het is een manier om een groter klantenbereik te hebben. Vandaar dus ook het succes van Vlaams-Brabant.”