Laatste werkdag voor werknemers Douwe Egberts in Strombeek

Vier maanden geleden werd bekend gemaakt dat Douwe Egberts de vestiging in Strombeek opdoekt omdat de productiekosten er te hoog zijn en er een overcapaciteit is in de 14 Europese vestigingen. Na moeilijke onderhandelingen met de directie bereikten de vakbonden een sociaal akkoord dat ze evenwichtig noemen, maar ze blijven de sluiting betreuren omdat Douwe Egberts in Strombeek winst maakte. 270 werknemers verliezen hun job, een aantal van hen blijft nog even aan de slag om de fabriek te ontmantelen. Er zijn ook nog 190 bedienden die niet actief zijn in de productie maar onder meer in de verkoop. Zij blijven in dienst bij Douwe Egberts maar verhuizen naar een andere locatie want de vestiging in Grimbergen gaat onherroepelijk dicht. Het is de bedoeling om de gebouwen te verkopen.

Op sociale media posten verschillende werknemers beelden van de laatste werkdag.