Laatste witloofveiling in Kampenhout

In Kampenhout is vanmorgen voor de allerlaatste keer witloof geveild. Na 56 jaar gaat de veiling dicht. Alle activiteiten verhuizen naar Sint-Katelijne-Waver. Daarmee sluit de witloofgemeente een belangrijk hoofdstuk af. Voor de aanwezige kopers en vooral verkopers was het dan ook een emotionele ochtend.

"Ik was, ik kan niet zeggen bij de gelukkigen, maar toch bij de mensen die hier vandaag voor de laatste keer een partij witloof hebben aangeboden. Met pijn in het hart gaan we dat hoofdstuk moeten afsluiten”, klinkt het bij witloofteler en schepen van Kampenhout Rudi Van Ingelgom. De allerlaatste witloofstronken werden vanmorgen dus te koop aangeboden op de veiling in Kampenhout. Na 56 jaar gaat de veiling dicht en verhuizen de activiteiten naar de grote veiling in Sint-Katelijne-Waver. En zo komt er een einde aan een belangrijk economisch hoofdstuk van Kampenhout. Dat startte in augustus 1960, toen de honderden witlooftelers uit de streek beslisten om hun producten op een efficiëntere manier te koop aan te bieden. Aan dat hoofdstuk is nu vanochtend definitief een eind gekomen. Maar Kampenhout blijft altijd verbonden met het witte goud: “We hebben nog altijd ons witloofmuseum en Miss Witloof. En we hebben nog een aantal telers die er echt voor gaan en die toch nog voor een tiental jaar of langer de witloofteelt zullen verdedigen.”