Leerlingen Campus Wemmel organiseren uitstap voor bewoners zorgcentrum Armonea

Eind april trekken de leerlingen van 5 en 6 toerisme erop uit met de ouderen van woonzorgcentrum Armonea in Wemmel. Het zijn de leerlingen die het programma van de dag bepalen. Om van de uitstap een succes te maken, trokken de jongeren naar het woonzorgcentrum om de bewoners te interviewen over hun verwachtingen.

Bijzonder is dat de school en het bejaardenhuis op hetzelfde terrein liggen. Het woonzorgcentrum was vroeger een deel van de school, maar omdat het internaat in 2011 verhuisde naar de nieuwbouw, werd het oude gebouw verkocht. Zo kwam er plaats vrij voor een woonzorgcentrum voor bejaarden. Verschillende generaties op één campus zorgt nu voor nieuwe opportuniteiten.