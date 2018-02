Leerlingen Sint-Martinusscholen Asse dansen in dikke trui

De leerlingen en leerkrachten van de Sint-Martinusscholen TSO-BSO uit Asse willen de natuur helpen en namen daarom vandaag deel aan de Dikketruiendag. De leerlingenraad nodigde iedereen uit om in zijn of haar leukste trui of onesie naar school te komen.

Vandaag is het Dikketruiendag. In de Sint-Martinusscholen TSO-BSO in Asse zetten ze de verwarming vandaag 1 graadje minder om op die manier de CO²-uitstoot te verminderen. De leerlingenraad daagde de leerkrachten en leerlingen uit om in een onesie of in een foute trui naar school te komen.

Voor de veertiende Dikketruiendag werd voor een minder gekend klimaatprobleem gekozen: hittestress. Op warme dagen veranderen steden en gemeenten door de verharde oppervlaktes in zogenaamde hitte-eilanden waar de temperatuur tot 7 graden hoger ligt dan op het platteland. Bovendien is het risico op wateroverlast groot omdat regenwater er te snel wegvloeit.

De Dikketruiendag in de Assese school deed de temperatuur stijgen want er vond een dancebattle plaats tijdens de middagpauze.

Ook tal van andere scholen in onze regio namen vandaag deel aan de Dikketruiendag.