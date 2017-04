Liedekerke gaat sluiting civiele bescherming aanvechten

Burgemeester Luc Wynant (CD&V) van Liedekerke laat in een reactie weten dat het gemeentebestuur 'de lichtzinnig genomen beslissing' tot sluiting van de kazerne van de civiele bescherming in Liedekerke 'in de meeste ruime zin zal aanvechten'.

"Vandaag moet geïnvesteerd worden in een verbreding van de veiligheid en niet in een verarming ervan. Het moet immers onze ambitie zijn om van België, van Vlaanderen, niet alleen de meest creatieve en innovatieve, maar ook de meest veilige regio te maken. Ik heb daarom steeds gepleit voor het behoud van de kazernes van Liedekerke en Brasschaat en een verdere rol voor deze van Jabbeke", aldus Wynant. De Liedekerkse burgemeester neemt het ook niet dat over zo'n belangrijke zaak slechts één minister een beslissing kan nemen. 'De veiligheid van inwoners van dit land is een grondrecht, het parlement moet hierover dus een uitspraak doen. Op deze wijze kan elk parlementslid met de kennis van zaken beslissen of de sluiting van een kazerne de juiste beslissing is in het belang van de veiligheid van elke inwoner", aldus Wynant.