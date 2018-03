Lokale politie Zennevallei neemt 20 verwaarloosde honden in beslag

Na een tip van een organisatie die opkomt voor dierenwelzijn gingen twee inspecteurs van de politiezone Zennevallei op huisbezoek. “Ter plaatse werden verschillende honden aangetroffen. Deze zaten opgesloten in verschillende benchen, al dan niet op elkaar gestapeld. Enkele honden liepen ook vrij rond in hun eigen uitwerpselen en urine in afgemaakte ruimten verspreid over de hele woning. De geur was zeer indringend. Er was geen daglicht, noch verluchting voorzien voor de dieren. De papieren bleken ook niet in orde. Voeding en water waren wel voorzien, maar de leefomstandigheden waren erbarmelijk”, vertelt woordvoerder Reinhard Beerens. In totaal werden twintig honden in beslag genomen en naar het dierenasiel Veeweyde gebracht. “De honden worden ter adoptie geplaatst. De bewoners van de woning werden uitgenodigd voor verder verhoor.“

Foto: archief RINGtv