Luchthavenpolitie blijft veiligheid aanklagen

Ruim twee jaar na de aanslag op de luchthaven van Zaventem laten de veiligheidscontroles nog altijd te wensen over. Dat zegt een hoofdinspecteur van de luchthavenpolitie in een open brief in het weekblad Knack.

De open brief klaagt vooral de leegloop aan bij de luchtvaartpolitie in Zaventem: er zouden momenteel 85 personeelsleden te kort zijn. De maatregelen die minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) na de terreuraanslagen van 22 maart 2016 beloofde, zijn volgens de hoofdinspecteur niet waargemaakt. Er werden de leden van de luchtvaartpolitie nieuwe wapens beloofd, maar momenteel moeten ze het nog altijd rooien met verouderde wapens uit de tijd van de rijkswacht. Er kwamen wel al camera's met nummerplaatherkenning langs de invalsweg naar Brussels Airport, maar wanneer de politie daarvan een signalement krijgt, bevinden de verdachten zich vaak al in de parking. Omdat de busjes van de politie te hoog zijn om de parking in te rijden, moeten de agenten te voet op zoek. Tot slot zouden ook de e-gates bijna permanent defect zijn: die poortjes controleren automatisch de paspoorten van de reizigers die aankomen uit of vertrekken naar niet-Schengenlanden.

Het kabinet van minister Jambon erkent de problemen maar verdedigt zich: de budgetten zijn vrijgemaakt, maar de procedures om agenten aan te werven en aanbestedingen te doen, duren nu eenmaal lang.