Machelen plaatst zelf verkeersborden op Luchthavenlaan

De gemeente Machelen plaatst zelf verkeersborden op de Luchthavenlaan. De beslissing om daar borden te plaatsen dateert al van mei vorig jaar. Maar omdat het Vlaams Gewest, ondanks herhaaldelijk aandringen, naliet dat te doen, plaatst Machelen de borden nu zelf. Bedoeling is om op de Luchthavenlaan een verbod op parkeren en stilstaan in te stellen.

Machelen had naar eigen zeggen redenen genoeg om een verbod op stilstaan en parkeren op de Luchthavenlaan in te voeren. "Het was de bedoeling om de verkeersveiligheid voor de voetgangers en de fietsers te verbeteren, om sluikstorten tegen te gaan en illegale praktijken in de transportsector een halt toe te roepen", zegt Machels schepen van Mobiliteit, Dirk De Wulf.

Reeds in mei vorig jaar keurde de gemeente Machelen de beslissing goed om op de Luchthavenlaan een verbod op parkeren en stilstaan in te voeren. Bij het Vlaams Gewest werd herhaaldelijk aangedrongen om de nodige verkeersborden te plaatsen. "Maar telkens kwam het Agentschap Wegen en Vekeer met argumenten en verontschuldigingen om de borden toch niet te plaatsen" zegt schepen De Wulf. "Zo zouden de borden uiterlijk tegen het bouwverlof worden geplaatst, maar ze staan er nog altijd niet."

En dus kregen de gemeentediensten van Machelen de opdracht om de borden zelf te plaatsen. "Nu de borden er staan, kan de politie krachtdadiger optreden", aldus Dirk De Wulf.