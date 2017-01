Make-over voor centrum Drogenbos

Van 16 januari tot en met 17 maart kunnen de inwoners van Drogenbos hun opmerkingen bekendmaken op het gemeentehuis in het kader van het openbaar onderzoek. De gemeente wil het centrum een stevige make-over geven en ervoor zorgen dat Drogenbos een echte dorpskern krijgt. Er komen zo’n 45 extra woongelegenheden, veel groen, een nieuw ontmoetingscentrum, een kinderkribbe, een strijkatelier, handelszaken en vrije beroepen, een café-brasserie en parkeerplaatsen. Op 24 januari om 19u organiseert de gemeente in de gemeentelijke feestzaal een informatievergadering over de plannen.