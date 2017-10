Met malaria besmette stewardess uit Zemst vecht voor haar leven

Ellen Vermeulen, een 29-jarige stewardess van Brussels Airlines uit Zemst, vecht voor haar leven in een ziekenhuis in New York. Bij een tussenstop in Afrika raakte ze wellicht besmet met malaria.

Zelf wil Brussels Airlines niets kwijt over de gezondsheidstoestand van de stewardess uit Zemst. Volgens de krant Het Laatste Nieuws is de vrouw wel degelijk ernstig ziek. Haar echtgenoot en haar moeder zouden intussen zijn overgevlogen naar New Yrok, wat wijst op de ernst van de situatie.

Wanneer de vrouw pecies besmet werd, is moeilijk te achterhalen. Vermoedelijk gebeurde dat tijdens een tussenstop in Afrika. Feit is dat Ellen na de besmetting nog is teruggekeerd naar België alvorens voor een volgende opdracht naar New York te vliegen.

Ook vorig jaar overleed een stewardess van Brussels Airlines aan malaria. De 55-jarige vrouw dacht eerst dat het om een gewone griep ging, tot later bleek dat ze in het Afrikaanse Kameroen was gestoken door een mug.