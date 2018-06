Minder misdrijven in Zennevallei

Het totale aantal misdrijven in de politiezone Zennevallei (Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw)is in 2017 gedaald tegenover het jaar voordien: van 6.012 naar 5.536. Enkel voor drugs-en verkeersdelicten werd wèl een stijging genoteerd.

Op de politieraad van de Zennevallei woensdagavond werden de criminaliteitscijfers bekendgemaakt voor de politiezone Zennevallei (Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw) in 2017.

Er werd een flinke daling meegedeeld van het aantal geregistreerde diefstallen in woningen en handelszaken, aan en uit voertuigen en fietsdiefstallen. Ook voor zaken als intrafamiliaal geweld, overlast en vandalisme viel telkens een merkelijke daling te noteren.

Wel in stijgende lijn ging vorig jaar het aantal drugsdelicten van 220 in 2016 tot 273 in 2017. Er werden ook meer pv's en onmiddelijke inningen uitgeschreven wegens verkeersinbreuken: die laatste categorie steeg van 24.250 gevallen in 2016 tot wel 32.198 in de loop van vorig jaar. Er was zowel een forse toename van het aantal snelheidsovertredingen, inbreuken wegens 'stilstaan en parkeren’ en gsm-gebruik achter het stuur.