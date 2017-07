Minimumbezetting dienst Security op Zaventem wordt niet gerespecteerd

Volgens de vakbonden worden de in de ondernemingsraad gemaakte afspraken in verband met de minimumbezetting in het 'Welcome Center' en bij de dienst 'Security' door de directie van de Brussels Airport Company niet nageleefd. Ook wordt er een loopje genomen met de uurroosters. Volgens de vakbonden zit het sociaal overleg bij Brussels Airport muurvast en weigert de directie ondanks verschillende oproepen werk te maken van het naleven van afspraken en het respecteren van de regelgeving.

De vakbonden vragen daarom de betrokken ministers om de arbeidsinspectie naar Zaventem te sturen. Als de arbeidsinspectie de vakbonden gelijk geeft stapt de christelijke vakbond ACV Transcom volgens zegsman Kurt Callaerts naar de arbeidsrechtbank. Sophie Crombain van de liberale vakbond ACLVB pleit ervoor om in dat geval via het paritair comité een verzoeningsprocedure op te starten.