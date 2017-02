Moeizame ochtendspits door reeks ongevallen

De ochtendspits naar Brussel verliep zeer moeizaam door een reeks ongevallen. Door een ongeval ter hoogte van de snelwegparking in Groot-Bijgaarden moest je anderhalf uur aanschuiven op de E40 Gent-Brussel. Ook op de E40 Leuven-Brussel stond er een ellenlange file door een ongeval in Sterrebeek.

Bij het ongeval in Groot-Bijgaarden waren vier wagens betrokken waardoor de rechterrijstrook een tijdlang versperd was. De weg is intussen vrijgemaakt maar er staat nog een lange file vanaf Erpe-Mere.

Op de E40 Leuven-Brussel waren door een ongeval in Sterrebeek een tijdlang de linker- en middenrijstrook versperd. Vanuit Leuven had je 1 uur nodig om het Reyerscomplex te bereiken. Vanuit Lummen zelfs 2 uur.

Ook op de andere invalswegen naar Brussel en op de Ring rond Brussel verliep het verkeer vanmorgen zeer moeizaam.