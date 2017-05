'Mooiste Nacht van Affligem' schenkt 2500 euro aan MS-Liga

Aandacht voor vrijheidsbeperkingen van MS-patiënten

De Blauwe Pluim ijvert voor vrijheid in onze maatschappij. De vzw koos de MS-Liga Vlaanderen omdat de Affligemse vereniging aandacht wou voor de vrijheidsbeperkingen die men kan ervaren wanneer iemand getroffen wordt door een ziekte als multiple sclerose (MS).

3de Mooiste Nacht

Er komt ook dit jaar een Mooiste Nacht. Op zaterdag 7 oktober 2017 zullen Christoff en Lindsay met andere artiesten in zaal De Montil in Essene aantreden voor een live-concert met groot orkest. De volledige affiche wordt binnenkort bekendgemaakt.

Op zoek naar ‘Pluimen’

Traditiegetrouw worden er tijdens de Mooiste Nacht ook ‘Pluimen’ uitgereikt voor cultuur, vereniging en/of onderneming. Iedereen mag suggesties insturen via info@demooistenacht.be . Een onafhankelijke jury beslist over de winnaar in elke categorie.