Morgen verstoord busverkeer in de ruime Noordrand

De Lijn verwacht morgen (30/03) en vrijdag (31/03) mogelijk een verstoorde dienstverlening in noorden van de provincie door een vakbondsactie.

Waarom het personeel actie voert is voorlopig niet duidelijk. Het is ook nog te vroeg om de exacte impact van deze actie in te schatten.

De hinder zou zich concentreren in de ruime Noordrand en de omgeving van Haacht. De directie betreurt dat het tot een actie zou komen, omdat de reizigers hierdoor in de kou blijven staan.

De Lijn raadt reizigers dan ook aan om donderdag en vrijdag www.delijn.be te raadplegen. Reizigers kunnen vanaf 7u ook terecht bij De Lijninfo op het nummer 070/220.200 (0.30 euro/min.)

