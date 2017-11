MS-kliniek Melsbroek mag eindelijk vernieuwen

In het MS-centrum in Melsbroek, deelgemeente van Steenokkerzeel, kunnen ze opgelucht ademhalen. De kliniek mag de plannen voor een grondige vernieuwing eindelijk realiseren. Eindelijk, omdat de plannen al 6 jaar oud zijn.

In het MS-center in Melsbroek revalideren elke dag meer dan 100 mensen die lijden aan de spierziekte multiple sclerose, kortweg MS. 6 Jaar geleden al waren er plannen om de hele site in Melsbroek te vernieuwen, maar het definitieve groen licht komt er pas nu. De vernieuwing is dringend nodig, want het MS-center is 60 jaar oud en de infrastructuur voldoet niet langer aan de eisen van deze tijd.

De hele site wordt omgebouwd tot een zorgsite. Er komt een heel nieuw MS-ziekenhuis. Daarnaast wordt ook een psychiatrisch verzorgingstehuis voor 66 bewoners gebouwd evenals 18 assistentiehuizen.

Als alles volgens plan verloopt, kan de bouw in de zomer van volgend jaar starten en zal de hele vernieuwinsgoperatie binnen 6 jaar voltooid zijn.