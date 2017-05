Nachtelijke onderhoudswerken op A12 tussen Ring rond Brussel (R0) en Meise

Dinsdagnacht hinder in de richting van Brussel

Dinsdagnacht wordt de rijweg in de richting van Brussel over de volledige breedte van de weg op twee locaties vernieuwd. De werken starten vanaf 20u. De eerste werfzone bevindt zich ter hoogte van het op- en afrittencomplex van Meise (nr. 3). De tweede werfzone bevindt zich 2 kilometer verderop in de richting van Brussel. Wegen en Verkeer vernieuwt in het eerste deel van de nacht telkens de twee rechtse rijstroken. Wanneer die klaar zijn, worden de werfzones verplaatst naar de meest linkse rijstrook. Ten laatste om 6u ‘s ochtends worden de werken beëindigd.

Vanaf 10 mei hinder in de richting van Antwerpen

In de daaropvolgende drie nachten van 10 tot en met 12 mei wordt de rijweg vernieuwd in de richting van Antwerpen. tussen het knooppunt van de R0 en de brug van de Kapellelaan over de A12 in Meise. Op 10 en 11 mei wordt er beide nachten vanaf 20u gewerkt op de twee meest linkse rijstroken. Op 12 mei wordt er vanaf 21u gewerkt op de twee rechtse rijstroken. Tijdens die laatste nacht zal ook de oprit van de R0 naar de A12 vanuit Brussel worden afgesloten voor het verkeer.