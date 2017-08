De provincie Vlaams-Brabant, vzw De Rand en het Agentschap voor Integratie en Inburgering starten een grootschalige campagne die anderstaligen moet aanmoedigen om lessen Nederlands te volgen. De slogan van de campagne is ‘Nederlands leren, simple comme bonjour – Nederlands leren, a piece of cake’.

U zal er niet naast kunnen kijken. In de volledige regio Halle-Vilvoorde zal er een flyer in elke brievenbus vallen met meer informatie over de infodagen over de taallessen Nederlands. Dit zal ook het geval zijn in onder meer Tervuren, Huldenberg, Aarschot en Diest.

Een maand lang zal er ook publiciteit gevoerd worden in bushokjes en via raamstickers in 250 bussen van De Lijn. Voorts zal er promotie gevoerd via gemeentehuizen, OCMW’s en bibliotheken.

‘Mooiste woord in het Nederlands’

Tot slot worden er zo’n 13.000 bladwijzers verdeeld met het gedicht van Mustafa Stitou, de winnaar van de wedstrijd ‘mooiste woord in het Nederlands’ voor anderstaligen van vorig jaar. Er wordt ook lesmateriaal ontwikkeld voor NT2-cursussen op basis van het gedicht. “In het kader van deze campagne verzenden we binnenkort een oproep naar de klassen Nederlands voor anderstaligen met de vraag om aan de slag te gaan met het thema: ‘Wat is volgens jou het mooiste woord in het Nederlands?’ De anderstalige cursisten kunnen hier een verhaal of gedicht over maken en insturen. De eerste 10 klassen die willen deelnemen, ontvangen een gratis workshop creatief schrijven. De mooiste schrijfproducten worden nadien gebundeld in een publicatie”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Vlaams karakter.