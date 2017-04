Nederlandse brandweerman bevrijdt vrouw na ongeval in Ternat

Op de afrit van de E40 in Ternat richting Gent is vanochtend rond 8u45 een auto uit de bocht gegaan. Het voertuig tolde en ramde met de bestuurderszijde een verlichtingspaal.

De bestuurder, een vrouw, werd onder begeleiding van een MUG-team afgevoerd naar het ziekenhuis. De verwondingen zouden al bij al meevallen.

Hulp van Nederlandse brandweerman

De brandweer kreeg de informatie dat het slachtoffer na de crash gekneld zat, maar dat bleek bij aankomst niet zo te zijn. De vrouw kon met de hulp van een brandweerman uit Nederland, die toevallig vlak na het ongeval langsreed, uit het wrak kruipen.

Ook ongeval Dilbeek

Even na het ongeval in Ternat gebeurde ook in Dilbeek een ongeluk. Op de afrit Kattebroek van de Brusselse Ring richting Anderlecht raakte een bestelwagen van de weg. Een vrouwelijke bestuurder raakte om onduidelijke redenen de controle kwijt over het stuur en belandde op de flank in de berm. Niemand raakte gewond.



(Foto's: Persinfo)