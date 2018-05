Nell uit Vilvoorde: zestien en thrillerschrijfster

Nell De Smedt uit Vilvoorde is nog maar net 16 geworden, maar haar debuutroman Circe ligt binnenkort al in de winkelrekken. "Circe" is een thriller met een horrorkantje die vooral jong volwassenen moet aanspreken. Nell schreef 4 jaar lang aan het boek. Toen ze het manuscript naar de uitgever stuurde, kon men er amper geloven dat Nell het zelf geschreven had.