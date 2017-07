Nieuwe bestemming voor Dilbeekse kerken

In Dilbeek is een toekomstplan voorgesteld voor de vele kerken op het grondgebied van de gemeente. Een aantal van die kerken blijft behouden voor erediensten, andere kerken wacht een nieuwe bestemming.

Het toekomstplan voor de Dilbeekse kerken is het resultaat van een jaar lang overleg tussen alle betrokkenen, van het aartbisdom tot plaatselijke priesters, parochieploegen en de plaatselijke bevolking. Een stuurgroep stelde het uiteindelijke toekomstplan op.

Volgens dat plan zal de beschermde SInt-Ambrosiuskerk in Dilbeek als hoofdkerk fungeren en zullen de erediensten er behouden blijven. Dat geldt ook voor de eveneens beschermde Sint-Pieterskerk in Itterbeek en de Sint-Gertrudiskerk in Schepdaal. Voor de beschermde Sint-Annakapel in Itterbeek (foto) wordt gezocht naar een nevenbestemming, net als voor de Sint-Rumolduskerk in Schepdaal en de Sint-Martinuskerk in Sint-Martens-Bodegem. Voor de Sint-Theresiakerk in Dilbeek wordt gezocht naar een herbestemming, waarbij de aanpalende school de voor de hand liggende gesprekspartner zal zijn.

De beschermde SInt-Egidiuskerk in Groot-Bijgaarden zal als hoofdkerk fungeren en ook in de Saviokerk zullen erediensten blijven doorgaan, net als in de Sint-Ulrikskerk in deelgemeente Sint-Ulriks-Kapelle.

In het najaar zal de werkgroep het toekomstplan voorstellen aan de inwoners van Dilbeek.