Nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Zemst

Zemst is een fiets- en voetgangersbrug rijker. Vanmorgen heeft een grote kraan de stalen constructie over de Zenne in Eppegem geplaatst. De brug, die 300.000 euro heeft gekost, vormt een belangrijke schakel voor het traject Mechelen-Vilvoorde op de F1, de fietssnelweg tussen Antwerpen en Brussel.