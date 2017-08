Nieuwe fietstunnel onder Woluwelaan in Machelen

Wie in Vilvoorde of Machelen woont en in Diegem werkt, is voortaan sneller op het werk met de fiets dan met de auto. Dat heeft alles te maken met de gloednieuwe fietstunnel onder de Woluwelaan. Een investering van zo’n 21 miljoen euro, die volgens bevoegd minister Ben Weyts symbool staat voor zijn aanpak van het fileprobleem.

Degelijke alternatieven bieden voor de wagen, dat is volgens Weyts minstens even belangrijk als investeren in betere wegen. “Wij hebben ook al gezorgd voor 6 km fietsinfrastructuur ten noorden van de luchthaven en voor 2 km extra infrastructuur bij het doortrekken van de Woluwelaan. Dus het signaal is duidelijk. We willen enerzijds investeren in oplossingen voor de files op de weg, maar ook in alternatieven voor de wagen”, aldus mimister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).