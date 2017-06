Nieuwe spoorinfrastructuur voor vlottere Noord-Zuidverbinding

Dit weekend voltooit Infrabel een belangrijke fase in de vernieuwing van het sporencomplex aan de Albertbrug in Schaarbeek. Dit strategisch spoorknooppunt (waar dagelijks zo’n 1.000 treinen langskomen) wordt momenteel volledig gemoderniseerd. Dat moet zorgen voor een vlottere doorstroming van het treinverkeer op de Noord-Zuidverbinding en van het treinverkeer richting luchthaven, Leuven en Mechelen.

In totaal vernieuwt de infrastructuurbeheerder bij het spoor 5 km spoor en plaatst het 31 nieuwe wissels. Stapsgewijs worden de dwarsliggers uitgebroken en vernieuwd. Zo worden er betonnen dwarsliggers geplaatst in plaats van de houten dwarsliggers vroeger. Ook de spoorconfiguratie wordt verbeterd. Dus bepaalde bochten worden uit het traject verwijderd waardoor de treinen in een rechte lijn kunnen passeren. Daardoor kan de snelheid van de treinen verhoogd worden van 80 km/u tot 120 km/u.

Voorts moderniseert Infrabel er de bovenleiding en de seinen. Zo worden er in totaal onder meer 135 bovenleidingspalen en 5 km rijdraad voor de bovenleiding vernieuwd. Ook verplaatst Infrabel 19 seinen en wordt er 26 km aan seinkabels geplaatst.

De werken zijn vorige zomer gestart. Momenteel is de klus ongeveer voor de helft geklaard en verwacht wordt dat de werken in het najaar van 2018 kunnen voltooid worden. Met de vernieuwing is een investering van 16 miljoen euro gemoeid. Maar de investering komt wel de veiligheid, de betrouwbaarheid en de doorstroming ten goede. (foto's Infrabel)