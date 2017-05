Nieuwsneuzen van ZAVO winnen schoolfuif

Drie maanden lang namen 5 scholen deel aan onze nieuwsneuzenwedstrijd van RINGtv. Bedoeling was om de redactie zoveel mogelijk nieuws te bezorgen. De klas die na drie maanden de meeste scoops had, wint een fuif. Gisteren liep de wedstrijd af en vandaag ging Kris Vander Gracht de winnende klas gelukkig maken.

De deelnemende scholen bezorgden ons een heleboel nieuwsverhalen. Die haalden niet allemaal de nieuwsuitzending of de website van RINGtv. De redactie beoordeelde elk ingestuurd nieuwsbericht. Wat niet relevant was, leverde geen scoop op. Uiteindelijk scoorde ZAVO 20 scoops, eentje meer dan Campus Wemmel en zeven meer dan de vijfdejaars Communicatie van het Heilig-Hart en College Halle. In Zaventem waren ze vanmorgen heel blij met het goede nieuws van onze reporter.

"Ik denk wel dat iedereen blij is dat we de wedstrijd gewonnen hebben, ook omdat er nu een veel van onze schouders valt. Iedereen was zenuwachtig over wat de eindstand nu zou zijn", vertelt nieuwsneus Maxime Kestemont. De leerlingen van ZAVO haalden niet alleen de meeste scoops, zij bezorgden RINGtv ook inhoudelijk de sterkste verhalen. 5 STW B van ZAVO is de terechte winnaar van onze nieuwsneuzenwedstrijd. Hun beloning is een fuif en daar hebben ze nu al zin in.