Nina Butera uit Sint-Pieters-Leeuw brengt eerste solosingle uit

Amper 13 is, maar Nina Butera is vast van plan om het als zangeres te gaan maken. Een aantal maanden kwam de cover 'Dancing on my own' van Robyn uit. Het lied was bedoeld als een soort 'test' maar tot ieders verbazing werd het een hit op de lokale radio's.

En nu komt 'Die eerste zoen' uit, de allereerste Vlaamse single van Nina Butera. "Na wat brainstormen hebben we beslist om een nummer in het Nederlands uit te brengen", aldus Nina Butera. "Zelf kan ik geen liedjes schrijven, maar mijn producer Christophe Severs weet perfect wat er bij mij past. Hij is al een tijdje mijn vocal coach en dus weet hij als geen ander hoe mijn stembereik is en wat mijn smaak is. De eerste single in het Nederlands is me dan ook op het lijf geschreven", aldus Nina Butera.