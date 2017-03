Nog nooit zo weinig verkeersdoden in Vlaams-Brabant

Vorig jaar is het aantal verkeersdoden in Vlaanderen met 12% gedaald in vergelijking met 2015. Het gaat om de laagste cijfers van de voorbije decennia. Ook in onze provincie noteert het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) een laagterecord.

Op de Belgische wegen stierven vorig jaar 640 doden. 540 van hen stierven ter plaatse. Nog steeds een betreurenswaardig cijfer. Maar in vergelijking met 2015 toch wel een daling van bijna 12%. Toen vielen er 723 doden. Ook het aantal gewonden daalde van 51.662 naar 50.957 doden.

Laagterecord in o.m. Vlaams-Brabant

In onze provincie vielen er 34 doden, dat zijn er 13 minder dan vorig jaar. Volgens het BIVV gaat het om een laagterecord. Ook in Limburg (-15 doden) en Oost-Vlaanderen (-13 doden) vielen er nooit eerder zo weinig dodelijke slachtoffers.

Het aantal letselongevallen vertoont een iets ander patroon. In Antwerpen is er een stijging (+4,7 %) van het aantal letselongevallen, terwijl er in West-Vlaanderen (-4,0%), Vlaams-Brabant (-2,3%), Limburg (-1,6%) en Oost-Vlaanderen (-1,1%) een lichte daling te noteren viel.

"Nu moeten we durven onpopualire maatregelen nemen', reageert Weyts

‘We zijn op de goede weg maar we moeten blijven strijden tegen dit onaanvaardbaar hoge aantal verkeersdoden. Het laaghangend fruit is geplukt, nu moeten we structurele en onpopulaire maatregelen durven nemen. Daarom leggen we de lat hoger in de rijopleiding, die dit jaar aangescherpt wordt. Daarom hebben we ook dit jaar de snelheidsnorm buiten de bebouwde kom op 70 km/u gelegd. En daarom blijven we investeren in meer controles”, reageert minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).