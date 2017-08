Noodweer op komst, nummer 1722 actief

Bel tijdens het noodweer 1722 als je de brandweer nodig hebt bij wateroverlast en/of stormschade. Bel enkel 112 als jij of iemand in je omgeving zich in een (potentieel) levensbedreigende situatie bevindt.

Als je toch belt naar het noodnummer 112 voor een niet-dringende brandweerinterventie, zal de operator je niet verder helpen, maar vragen om naar het nummer 1722 te bellen.



Als je brandweerzone over een e-loket of een rechtstreeks telefoonnummer beschikt, kan je daar ook terecht om een brandweerinterventie voor wateroverlast en/of stormschade aan te vragen.

Als je 1722 belt, vragen we je om geduld te oefenen. Haak niet in want daardoor kom je opnieuw achteraan de wachtrij terecht. Tijdens noodweer loopt het aantal telefoontjes zeer snel hoog op. De brandweer doet al het mogelijke om je zo snel mogelijk te helpen maar kan niet overal tegelijk zijn. Dus als je al gebeld hebt naar 1722, bel dan niet terug om te vragen wanneer de brandweer komt.

Gezien het grote aantal oproepen, is het uitzonderlijk mogelijk dat je oproep wordt onderbroken terwijl je wacht. Probeer dan wat later opnieuw.

Na het noodweer zal het nummer 1722 automatisch gedeactiveerd worden.