OCAD onderzoekt dreigingsniveau na dodelijke explosie in Manchester

Bij een bomexplosie in Manchester zijn al zeker 22 mensen om het leven gekomen. Het bloedbad vond plaats aan de Manchester Arena na een optreden van Ariana Grande. Het Orgaan voor de Coördinatie van de Dreiging, kortweg OCAD, is intussen in ons land een onderzoek gestart. Dat meldt Bruzz.

De explosie vond plaats buiten de concertzaal. Naast de 22 doden vielen bij de aanslag ook 59 gewonden. Of hier ook Belgen bij betrokken zijn is voorlopig niet duidelijk. De politie gaat alvast van een terroristische aanslag.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY pic.twitter.com/pJbUBoELtE — ♡♡ (@hannawwh) May 22, 2017

Of dit ook gevolgen zal hebben voor het dreigingsniveau in ons land is niet duidelijk. Het OCAD is alvast met een onderzoek begonnen. Dat bevestigde Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) aan de collega’s van Bruzz.

Ariana Grande reageerde zeer emotioneel op Tiwtter. Zondag zou ze optreden in het Sportpaleis in Antwerpen. Het is nog niet zeker of dat optreden zal doorgaan.