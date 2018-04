In Liedekerke is onder grote belangstelling het boek ‘Oe zegdet in Likerk en Likert’ voorgesteld. Niet toevallig vandaag kunnen de Liedekerkenaren kennis maken met het plaatselijke dialect, de activiteit kadert in de Erfgoeddag die nog tot 18 uur loopt.

Veertig jaar lang verzamelde Johan Asselman dialectwoorden gezegden uit Liedekerke. Eerst op bierkaartjes, daarna in schriftjes en vervolgens op de computer. Zijn levenswerk is nu in een uitgave van het Liedekerks Heemkundig Genootschap in een boek gegoten. Vanmorgen maakte het grote publiek kennis met het taaltje tijdens de lezing ’40 jaur werk ooët liefde ve men derp’.

De geïnteresseerden werden na afloop getrakteerd op een glaasje Hubert Blond, een tripelbier gebrouwen door Hubert De Neys dat door iedereen gesmaakt werd.

Het Likerts is een erg sappig taaltje in het Pajottenland. Ook kinderen kunnen kennis maken met het dialect. Voor hen is er vandaag een kinjerspektaukel waarbij ze het meest sappige woord mogen kiezen.

Meer info over deze activiteit in het kader van de Erfgoeddag en het boek van Johan Asselman vindt u hier. https://www.facebook.com/events/149644162376021/