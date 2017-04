Ontslagen bij Uplace

Toen de zevende kamer van de Raad van State eind maart de milieuvergunning van Uplace schorste had de projectontwikkelaar het over een verbijsterend arrest. Voorzitter Bart Verhaeghe zei toen geschokt te zijn door het feit dat de rechtszekerheid die broodnodig is om te kunnen ondernemen door één kamer van de Raad van State kan ondergraven worden. Dat de realisatie van het beleving- en winkelcomplex Uplace in Machelen niet verloopt zoals gehoopt, heeft nu ook gevolgen voor het personeelsbestand voor de administratieve zetel in Strombeek-Bever (Grimbergen). Maar de projectontwikkelaar benadrukt dat dit niet het einde is van het project. Er zal nu met een kleinere bezetting verder gewerkt worden aan de bouw van Uplace in Machelen.