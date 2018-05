Onweer treft regio: delen van Steenokkerzeel, Grimbergen en Zaventem onder water

De Brandweerzone Vlaams-Brabant West wordt momenteel overstelpt met oproepen. De afgelopen uren heeft het er al minstens 100 ontvangen. Vooral Steenokkerzeel is zwaar getroffen. "Het al sinds 1982 geleden dat het hier zo erg was. De ravage is moeilijk in te schatten, maar ze is groot," meldt burgemeester Kurt Ryon op het VRT-journaal. "Het het tarmac van de luchthaven van Zaventem kon het water niet meer slikken en is via de weilanden richting dorpscentrum gestroomd. De modderstroom heeft aanzienlijk wat schade aangericht aan de huizen," aldus Ryon. Vooral het gehucht Humelgem - vlakbij de luchthaven - is zwaar getroffen.

Op sommige plaatsen viel er afgelopen dag tot 100 liter water per vierkante meter. De gemeente Steenokkerzeel heeft alle werkmannen opgeroepen om zandzakken aan te leveren. Getroffen inwoners kunnen die afhalen aan de werkliedenloods in de JB Coenenstraat 23. Ook andere gemeenten steken een tandje bij, want ook delen van Sterrebeek en Grimbergen zijn getroffen door de hevige regenval. Ook daar staan straten en woningen blank.

In Zaventem zijn een tiental straten onder water gelopen. Zij zijn deels of voorlopig afgesloten. Waarnemend burgemeester Dirk Philips spreekt van 'een ongezien ramp' met veel schade aan woningen. Ook de E40 in Sterrebeek stond een tijdlang blank. Op Brussels Airport stondde tunnel onder de landingsbaan onder water, maar hinder voor het vliegverkeer is er niet. Het spoorverkeer richting de luchthaven ondervond wel hinder door het slechte weer. Tot slot wordt er ook in Wemmel problemen gemeld.

Wie niet-dringende brandweerhulp nodig heeft, kan nog steeds terecht op het nummer 1722.

Foto: Facebookpagina NoodweerBenelux (Marta Nieroda)