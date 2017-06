Ook inwoners Diegem en Vilvoorde sluiten best ramen en deuren door brand Neder-over-Heembeek

In Neder-over-Heembeek woedde vanmorgen een grote brand in het recyclagebedrijf De Meuter aan de Vilvoordsesteenweg. De rook is mogelijk giftig. Inwoners van Neder-over-Heembeek, Diegem, Vilvoorde en Haren blijven best thuis en houden ramen en deuren gesloten.

Het vuur brak uit rond 6u30 in een hangar van het bedrijf waar afval opgestapeld ligt. Bij de brand vielen geen gewonden. Maar de rook zou wel eens giftig kunnen zijn. Daarom werd het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. De politie vraagt de inwoners in de buurt om ramen en deuren gesloten te houden. Ook inwoners uit Diegem, Vilvoorde, Haren en mogelijk ook Evere doen dit best uit voorzorg omdat de rookpluim hun richting uitkomt. De brand is intussen onder controle maar de veiligheidsmaatregel blijft wel van kracht. Het is nog niet duidelijk hoe de brand ontstaan is.

Voorlopig is de Vilvoordsesteenweg afgesloten. Ook de Van Praetbrug is afgesloten in de richting van de A12.(foto archief RINGtv)