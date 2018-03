Op- en afritten op Ring aan Wemmel gaan weg

Het Wemmelse schepencollege wil op- en afrit 8 al lang weg. Burgemeester Walter Vansteenkiste: "Uit metingen blijkt dat de helft van het verkeer richting Limburg Stirumlaan afkomstig is uit Meise-Wolvertem en verder. De gemeente wil al langer de Limburg Stirumlaan terug geven aan de Wemmelaars. Er is gewoon teveel verkeer dat er in feite niet moet zijn. De Limburg Stirumlaan is een woonstraat."

De Werkvennootschap die de plannen op de Ring voorbereidt –onder de koepel van de Vlaamse overheid-, heeft ook het afschaffen van de op- en afritten 8 als voorkeursscenario. Maar de Werkvennootschap wil zelfs nog verder gaan. Woordvoerder Marijn Struyf: "Er is in ons scenario ook sprake van een volledige afkoppeling van het verkeer richting Brussel. Enkel busverkeer zal nog door mogen. Voor (snel)bussen wordt er ook een oprit voorzien naar de Ring. Er zijn teveel op- en afritten op de Ring tussen de aansluiting van de A12 en de E40 in Groot-Bijgaarden. In het huidige scenario zullen er nog op- en afritten aan de Brusselsesteenweg (UZ-Jette) en aan Parking C zijn. De plannen zijn nog niet definitief want er komen nog hoorzittingen voor de bevolking en er kunnen nog wijzigingen komen. Al geniet het scenario om op- en afritten 8 te schrappen, wel de voorkeur."

De impact van het verdwijnen van de op- en afritten aan de Limburg Stirumlaan zal wel enorm zijn voor de Brusselsesteenweg en daar zullen zich dan ook extra maatregelen opdringen om het verkeer er vlot te krijgen. De Werkvennootschap wil bovendien ook eerst werk maken van de 5 fietssnelwegen en drie trambuslijnen die voorzien zijn.

In Wemmel zelf komen volgens de huidige plannen geen onteigeningen voor de verbreding van de Ring. Er zal ter hoogte van Wemmel gewerkt worden in de huidige bestaande bedding van de Ring. Het afschaffen van de op- en afritten 8 maakt het ook mogelijk de Ring daar te verbreden.