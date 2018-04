Openbaar onderzoek naar mogelijkheden Sun Chemicalsite

De eigenaar van de Sun Chemicalsite in Ternat heeft een aanvraag ingediend voor een stedenbouwkundig attest. Het openbaar onderzoek loopt en mocht het attest worden uitgereikt, hoopt de eigenaar de site makkelijker te kunnen verkopen.

Sinds Sun Chemical in 2015 failliet ging, ligt de site er verlaten bij. Een projectontwikkelaar had al eerder verschillende plannen om het domein een nieuwe bestemming te geven. Nu diende een bedrijf dat achter eigenaar MG Real Estate zit een aanvraag in voor een stedenbouwkundig attest. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Zo’n stedenbouwkundig attest bepaalt wat er in theorie op de site gebouwd mag worden, maar is geen vergunning om er ook daadwerkelijk iets neer te poten. Volgens burgemeester Luc Wachtelaer van Ternat is zo’n attest een soort van verzekering voor een potentiële koper, zodat die weet dat hij op de site mag ontwikkelen.