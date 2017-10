Openboekdagen bij vestigingen Standaard Boekhandel

Vandaag begint in Antwerpen de Boekenbeurs, maar ook dichter bij huis kunt u vandaag op zoek gaan naar een goed boek. Zo vieren heel wat vestigingen van Standaard Boekhandel in onze regio de openboekdagen en zijn ze uitzonderlijk geopend op zondag.

Tot en met morgen viert Standaard Boekhandel haar openboekdagen. De winkels die vandaag uitzonderlijk geopend zijn, doen dat met toeters en bellen. Er zijn hapjes en een drankje voorzien, er worden workshops georganiseerd en wedstrijden waarbij je geschenkpakketten kan winnen.

Leest u graag bij het ontbijt? Dan kunt u vanaf 10u terecht in de Standaard Boekhandel van Dilbeek. Met een koffiekoek en verse koffie kunt u er de nieuwe boekenoogst ontdekken. Later vandaag wordt er, net zoals in heel wat andere boekhandels, gekookt met de Thermomix.

Heel wat winkels nodigen ook auteurs uit die hun jongste boek komen signeren. In Lennik neemt misdaadauteur Dirk Vanderlinden u mee in thrillerverhalen.

In Liedekerke signeert Liedekerkenaar Wies Borre zijn nieuwe boek ‘Je suis vondeling’ (zie foto). Het boek is een snoeiharde thriller die de harde realiteit rond terreur vermengt met een stevige dosis fictie. 'Je suis vondeling' is aan zijn tweede druk toe.



De winkel in Overijse ontvangt auteur Ignace Pollet die zijn nieuwe boek ‘Lichaamsvreemd’ voorstelt.



In de vestiging in Asse is er vanmiddag ook kinderanimatie. Om 14u geeft JeJe Magic er een show vol magie en illusionisme.

Het volledige programma van de boekendagen vindt u hier.