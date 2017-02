Ophaalbrug in Vilvoorde zaterdag afgesloten

De hefbrug over het zeekanaal Brussel-Schelde in Vilvoorde zal morgen de hele dag afgesloten zijn voor alle wegverkeer. De dienst Elektromechanica en Telematica van de Vlaamse overheid zal er in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer preventieve veiligheidswerken uitvoeren.

De werken aan de hefbrug over het zeekanaal Brussel-Schelde in Vilvoorde passen in een reeks veiligheidsingrepen op verschillende bruggen. Er worden grendels geplaatst die bij een eventuele aanvaring van de brug moeten vermijden dat het brugdek wordt omhoog getild of uit balans geraakt.