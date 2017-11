Opletten voor schoorsteenbranden

Vorige zondag is de brandweer van de zone Vlaams-Brabant West op één avond vier keer moet uitrukken voor schouwbranden. De schouw kuisen en rookmelders plaatsen is -nu het koud wordt- erg belangrijk.

Zondag rukte de brandweer uit om in Itterbeek (Dilbeek), Sint-Katherina-Lombeek (Ternat), Heikruis (Pepingen) en Sint-Genesius-Rode schouwbranden te blussen. Als de schouw niet proper gemaakt wordt, bestaat de kans dat het roet in de schouw begint te branden. Af en toe de schouw laten behandelen door een vakman is belangrijk.

Ook wordt aangeraden om alleen droog, natuurlijk en onbehandeld hout te gebruiken. Als het toch tot een schoorsteenbrand komt, blus dan niet met water. Het alternatief is zand of zout.

Mensen die een open haard hebben, schaffen ook beter rookmelders aan. Die hebben vorige zondag in enkele gevallen erger voorkomen.