Opnieuw Vilvoordse jihadist gedood in Syrië

De Vilvoordse jihadist Zacharia Iddoub is gedood in Syrië. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Iddoub had banden met terrorist Abdelhamid Abaaoud.

Zacharia Iddoub vertrok in januari 2013 plots naar Syrië. Even later lokte hij zelfs zijn 15-jarige broer Ismaël ook naar daar. In 2015 werd hij op het Antwerpse terreurproces tegen Sharia4Belgium tot vijf jaar cel veroordeeld. Zacharia Iddoub had banden met Abaaoud. Dat blijkt uit een filmpje waarin die laatste lijken versleept met een auto. Iddoub lacht daarmee vanuit een andere wagen.

Het is jongere broer Ismaël die zijn ouders op de hoogteheeft gebracht van de dood van zijn oudere broer. Hij zou al op 17 januari gedood zijn bij een bombardement.