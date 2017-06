Oproep afgeblazen om ramen dicht te houden in regio Diegem-Vilvoorde-Zaventem

De oproep die politie- en brandweerdiensten zondagmorgen lanceerden om in de regio van Neder-over-Heembeek, Diegem, Vilvoorde, Haren en Zaventem ramen en deuren dicht te houden, is afgeblazen. De oproep kwam er na een brand in het afvalbedrijf De Meuter in Neder-over-Heembeek. Maar uit de metingen is gebleken dat de rook niet giftig is. Dat meldt Alain Habils, woordvoerder van de brandweerzone Vlaams-Brabant West.